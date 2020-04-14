4月4日在烏克蘭車諾比核電廠附近的禁區發生嚴重森林大火，導致輻射高於正常水平；雖然警消人員近半個月來派直升機用了400噸水日以繼夜地撲火，但仍難以撲滅延燒10日的火勢。
據《BBC》報導，自4月4日以來，森林大火一直延燒，政府動員了300多名消防員及6架直升機從上空灑水試圖撲火，但火勢強烈還是難以撲滅。烏克蘭國家禁區管理機構代理負責人卡特琳娜帕夫洛娃（Kateryna Pavlova）表示，「我們整夜都在工作，在周圍挖防火帶，以防止火災持續擴大。」
烏克蘭國家生態檢查服務局局長Yegor Firsov在臉書貼文指出，該地區的輻射水平已經高於正常水平。不過後來政府官員也表示，該地區的輻射水平在正常範圍內，並沒有過高情況。
另外，警方已查到一位縱火嫌疑人，當時一名男子放火燒了禁區附近的乾草，目前警方已經男子提起刑事訴訟。
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(中時電子報)
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