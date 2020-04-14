英國有一對年過8旬的父母、60多歲的兒女，一家四口原本是和樂美滿的家庭，但半個月前父母感染新冠肺炎過世，女兒隨後也發病過世，獨留60歲的老翁理查（Richard Macvicar）一人孤單活在世上，讓人相當不捨。

據《每日郵報》報導，過世的老夫妻（Keith MacVicar and Jean）分別高齡84、82歲，他們和62歲的女兒珍（Jayne）、60歲的兒子理查住在英國英格蘭特倫河畔伯頓 (Burton upon Trent)。半個月前，老夫妻感染新冠肺炎而過世後，理查強忍悲痛，在臉書發文感謝院方對父母的照顧，並稱讚一線醫護都是英雄。

沒想到才隔不久，理查再度發文，「可以請大家為我的姊姊祈禱嗎？她正在對抗病毒，這是我父母逝世9天後最令我心碎的消息。」但之後表示姊姊也沒能逃過一劫，在4月11日去世，「至少我知道她現在和父母在一起了」。

理查說，短短半個月就失去3名至親，「像有人切開、偷走我的心」，讓網友看了也不禁跟著難過起來。報導指出，理查接下來還得面對三場葬禮，網友紛紛留言安慰他，希望他能勇敢撐過這段難熬的日子，繼續面對接下來的人生。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)