酒店妹確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心9日宣布，全國酒店和舞廳「停止營業」，桃園市5局處連日稽查都查無不法，昨(13日)晚間突襲稽查，果真查獲桃園區民族路的2間有女陪侍KTV仍在營業，當場勸導停業，2業者配合拉下鐵門，經發局強調，再查獲不法將面臨最高100萬元罰鍰。

桃園市經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，成立聯合稽查小組，從嚴認定，只要有提供陪侍服務的店家都要配合政府防疫措施，連日已稽查92家酒店舞廳、12家小吃店都停業。

經發局13日晚間近19點再率稽查小組赴桃園區民族路2家KTV突襲稽查，當場查獲酒客和酒女恣意歡唱狂歡，立即要求停業，酒客見大批警力，也立即鳥獸散，2業者都在20時前拉下鐵門暫停營業。

經發局指出，2負責人都很配合，首次查獲先勸導，若回馬槍發現仍營業，將依《制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》祭出5萬元以上、100萬元以下罰鍰，呼籲業者在疫情的關鍵時刻，自主暫緩營業，避免人群聚集。

(中時電子報)