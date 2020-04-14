美股漲跌互見，台股在國安基金護盤下，14日開在10,130.65點，三王台積電（2330）、鴻海（2317）及大立光（3008）同步翻揚，帶動加權指數緩步攀升，早盤大漲百點，站回10200點關卡。

市場觀望疫情發展，加上OPEC+雖同意減產，但油價依舊下跌，並對剛剛展開的超級財報周抱持謹慎態度，美國四大指數13日漲跌互見。

道瓊工業平均指數4月13日下挫1.39％（328.6點）、收23,390.77點。那斯達克指數上漲0.48％（38.85點）、收8,192.42點，創3月10日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.37％（21.95點）、收1,623.68點。

統一投顧指出，全球政府積極抗疫，以及央行寬鬆救市，整體金融市場最壞情形已過，國際股市近期也伴隨著20-30%的反彈幅度。不過，本周市場不確定因素增加，包括美國財報季登場、大陸第一季GDP公布及台積電法說，均深深影響後市發展。

統一投顧指出，考量市場觀望氣氛提升，維持採取逢低佈局建議，高出低進的區間操作策略，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

(工商 )