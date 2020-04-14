北市萬華區男子因心情不好竟持藍波刀隨機砍殺路人，目擊民眾見狀，狂奔到萬華警分局莒光派出所報案，3名員警迅速到場，立刻將持刀嫌犯壓制在地上，嫌犯聲稱，被害人想要攻擊他，但警方調查兩人根本不認識，嫌犯否認有精神疾病，檢警複訊後，依殺人未遂向法院聲請羈押獲准。

44歲林姓計程車司機，本月11日晚間11點多，將車停在萬華莒光路路邊，徒步返家，卻遭遇1名男子從背後持刀攻擊，林抵抗反擊，導致他手、腳多處遭刺、劃傷，附近民眾聽到呼救聲，趕緊跑到派出所報案。

員警獲報後，3名員警立刻衝出，立刻將58歲于姓男子壓制在地上，並從身上起出一把藍波刀，于供稱刀子是路邊撿到，他懷疑林男是仇家，一路跟蹤想要攻擊他，他為了自保才會持刀反擊。

但警方調查，被害人居住在萬華區，而于男住在松山區，兩人無冤無仇、彼此並不認識，林身中10幾刀，現仍在加護病房救治，生命跡象穩定，警方以殺人未遂移送檢方後續偵辦。

(中時 )