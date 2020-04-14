環保署又傳員工染疫 1人採檢中 結果周四出爐 09:202020/04/14 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環保署傳出有員工身體不適就醫後被要求採檢，目前仍在掌握相關消息，預計採檢結果周四出爐。（李柏澔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼上月環保署秘書室員工確診新冠肺炎，昨(14)再傳一名民間單位派駐環保署員工身體不適，就醫後被要求住院採檢，預計採檢結果周四(16)出爐。 環保署表示，上月開始已展開居家辦公及分層上班演練，目前已匡列周圍親密接觸同事約5人要求居家辦公，其中一人丈夫在水保處上班，同樣被要求居家辦公。 環保署官員表示，進一步消息等採檢結果出來再說，目前仍在掌握相關訊息，之後會由官員出面統一說明。 (中時 ) #環保署 #居家 #員工 #結果 #官員 也許您會感興趣 推薦閱讀 交易員、操盤手 不得隨意居家辦公 04:092020/04/10 財經要聞 彰銀數位金融服務 居家防疫好幫手 04:102020/04/10 產業特刊 30天內境外旅遊 上診所遭拒 04:102020/04/10 地方新聞 蝦皮購物超前防疫 祭出「宅家防疫補助金」 10:042020/04/10 財經 南市警道德勸說 有女坐檯視聽餐廳主動歇業 10:442020/04/10 社會 元太與Visionect合作推出居家辦公助理Joan Home 14:442020/04/10 財經 悠遊卡共同防疫 捐贈2,000份居家悠遊包 20:032020/04/10 財經 居檢隔離者垃圾恐成防疫破口 立院法制局建議訂處理規範 17:282020/04/11 政治 陸專家鍾南山：新冠肺炎沒有特效藥 疫苗面世要等 10:532020/04/12 兩岸 逾9成臺東縣民肯定縣府防疫措施 饒縣長勉勵縣府團隊繼續努力 15:372020/04/13 生活 生活熱門新聞 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 旅美30年硬要返台後確診？黃光芹吐一句：台灣可憐呀！ - 生活 台人種族歧視？ 旅台非裔點頭說這句...網友全哭 - 生活 陳時中承認 做了讓新加坡困擾的事 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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