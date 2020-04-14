繼上月環保署秘書室員工確診新冠肺炎，昨(14)再傳一名民間單位派駐環保署員工身體不適，就醫後被要求住院採檢，預計採檢結果周四(16)出爐。

環保署表示，上月開始已展開居家辦公及分層上班演練，目前已匡列周圍親密接觸同事約5人要求居家辦公，其中一人丈夫在水保處上班，同樣被要求居家辦公。

環保署官員表示，進一步消息等採檢結果出來再說，目前仍在掌握相關訊息，之後會由官員出面統一說明。

(中時 )