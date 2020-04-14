一對長居美國30年的夫婦，在紐約因罹患新冠肺炎發病後，堅持搭機返台，不僅造成機上12機組員、7乘客被列入居家隔離名單，隔離費用也全由政府買單，引爆輿論抨擊。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政總質詢前強調，這是人情之常，不要太計較。

該對染疫夫婦是從1990年就長住美國，如今因感染新冠肺炎，先後在紐約出現疑似症狀，其中丈夫儘管咳嗽有痰，仍在4月10日入境台灣；妻子也有相同的咳嗽有痰症狀，並在有腹瀉，但事後返台時聲稱是「喝牛奶拉肚子」，事後返抵國門經採檢均確診。

面對數以百萬計的醫療費用，指揮中心發言人莊人祥強調，這次的隔離費用，不是健保支付，而是依法由政府支應，其餘醫療費用是自費或健保。

對此，行政院長蘇貞昌今天表示，看到這對夫妻在這樣的情況回來接受隔離跟治療，對於長期在台灣負擔健保費的很多國人同胞，心裡當然不平不舒服。

但蘇貞昌強調，可是如果想想，終究是台灣人在各地方沒處去，碰到最大疫情困難的時候，終於還是回到自己的故鄉台灣，也只有自己的國家最安全能夠幫忙，「這也是人情之常，國人同胞就不要太計較。」

(中時 )