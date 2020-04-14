今年球季還懸而未決，熱火後衛「警犬」努恩(Kendrick Nunn)就自封新人王了！簡直沒把狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)、榜眼莫蘭特(Ja Morant)放在眼裡。「我是新人王，別人怎麼想我不管。」

努恩告訴佛州媒體Sun Sentinel說：「別人或許會覺得莫蘭特很強，但價值在於贏球。我是球隊先發，戰績很好，打進季後賽，我證明了自己的價值。老實說我不看他們(威廉森與莫蘭特)的數據，我只是分析他們如何打球，準備應戰的方法。」

威廉森雖然厲害，但他季初掛傷兵，本季只打了19場，而且鵜鶘隊戰績很差。莫蘭特勇冠三軍，灰熊戰績卻只在季後賽邊緣，不如努恩熱火隊的東區第4。就這方面來說確實是努最具優勢。

不過努恩的如意算盤還是會落空，因為新人王是不看球隊戰績的，選秀狀元以及前幾順位通常都是爛隊抽中，戰績當然不會漂亮。例如詹姆斯(LeBron James)菜鳥那年，騎士隊也只有35勝47敗(前一季17勝65敗)，但詹姆斯仍當選新人王。

努恩主打得分後衛，場均15.6分、2.7籃板、3.4助攻，投籃命中率45%。和威廉森他們不同，努恩在2018年選秀落榜，他是從發展聯盟辛苦爬上來的，可惜外界認為新人王已是莫蘭特的囊中物。

(中時電子報)