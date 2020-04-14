知名YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯、兒子蔡桃貴，一家人都是網路上人氣超高的網紅，很受網友歡迎，其中兒子蔡桃貴的可愛萌樣，更是迷倒一票粉絲，聲量時常壓過老爸蔡阿嘎。最近蔡桃貴人氣又再度KO老爸，蔡阿嘎昨天（13日）晚間PO出一篇網友投稿，原來是有學生因為蔡阿嘎，想要日後朝當網路YouTuber的方向努力，結果老師的紅字評語，最後一句引起網友大爆笑。

蔡阿嘎曬出網友的作文投稿，有學生受到蔡阿嘎的成功經驗啟發，想當一名YouTuber，結果老師以紅字寫下一段鼓勵評語，內容提到：「別再猶豫了，先做看看，再慢慢修正」、「就算那麼多粉絲的蔡阿嘎，也還是有人討厭他，若不要太在意他人對你的看法，你會活得比較快樂」。

老師的評語雖然把「嘎」誤寫成「嗄」，但整篇文字相當正能量，不過評語的最後一句話，老師寫下：「對了！老師喜歡的是『蔡桃貴』！」蔡阿嘎人氣再度被兒子擊敗，引起一票網友笑歪。

蔡阿嘎也注意到老師評語的最後一句，才是整篇文章的重點，網友見狀紛紛笑噴回應「老師吃了誠實豆沙包」、「老師的眼光很好」、「最後一句才是重點」、「怎麼這麼巧，我跟老師一樣耶」。

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(中時電子報)