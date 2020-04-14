職場上常常能聽見許多不為人知的淺規則，在大陸四川一名21歲護理師小莉（化名）因拒絕長官的飯局邀約，結果半個月後居然被離職，讓她相當傻眼。值得關注的是，院內的詹姓主任意有所指地說，「給妳個忠告，做事學習可以慢，但是一定要領會領導並聽從領導的指示去做。」

根據陸媒《紅星新聞》報導，小莉從3月15日開始在成都醫大醫院風濕科從事治療室護士職務，結果還不滿一個月試用期，於4月7日就被醫院解雇。對此小莉相當不滿，不清楚到底為何被要求離職；她表示，不管有無失誤，都要等試用期滿才考核及評定，但自己卻被不明不白的解雇。

（圖／翻攝自紅星新聞）

小莉哭訴，詹姓主任從來沒有與她交代關於工作上的任何事，也不曾給予工作上的建議，一直以來自己都是跟著實習老師在學習，雙方間只有一件事情有交集，「主任只跟我安排過吃飯，但我因為有其他邀約所以沒去。」

眼見事情越鬧越大，院長致電小莉解釋，「詹姓主任請員工吃飯，這是在工作職責範圍之類，對妳工作不認可，要解雇妳，也是詹姓主任履行他的工作職責；給忠告的說法，這話其實沒有錯，看妳站在哪個角度去看待。對於員工的工作情況，主任可以透過側面了解，這是他工作方法的問題，也不一定非要面對面跟你溝通。」

對此小莉反駁，詹姓主任根本從沒表明過是單位聚餐，且院長在電話裡的說法避重就輕，只說請員工吃飯是職責範圍，沒有提到聚餐。詹姓主任強調，解聘與小莉拒絕飯局無關，單純只是與科室護士長討論後，發現小莉的學習能力不行，因此才會提前解雇，要發布相關訊息是小莉的權利，但她說的都不是事實，雙方各說各話。

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(中時電子報)