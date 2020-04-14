大陸商務部研究院前院長霍建國14日在陸媒《環球時報》撰文指出，在近日推出史上最大規模經濟刺激計畫中，日本政府撥出22億美元，鼓勵關鍵產業回流，支持部分產業向東南亞轉移。輿論普遍認為，日本是在迎合美國，企圖推動日資企業撤離大陸。如何看待日本的這一做法，積極應對疫情影響下，國際產業鏈的變化和調整這一新的複雜局面，關係到大陸維繫全球製造中心地位，及「中國製造」在全球市場的競爭力和影響力。

霍建國指出，從全球產業結構的特點和變化趨勢看，國際製造中心轉移是經濟發展的客觀規律，19世紀英國在工業製成品和貿易方面的壟斷地位，20世紀上半葉美國在全球經濟貿易發展中所確立的主導地位，以及二戰後日本經濟崛起及在貿易投資方面的衝擊力，都已是過往煙雲。

文章強調，以上各國依次輪迴替代的歷史經驗和教訓，值得深入研究，至少可以得出以下3個結論：

一是全球製造中心必須輔以龐大的工業體系和強大的全球貿易網路，具備明顯的要素優勢和技術創新優勢。

二是作為全球製造中心的國家，必須擁有足夠的國內市場需求支撐和開放的市場環境。

三是全球製造中心的轉移變化是客觀趨勢，任何一個國家或個人都無法改變這種經濟發展的內在規律，只能努力使之延長或有限度地保住一些核心領域。

霍建國強調，由此可以看出，疫情並沒有改變國際社會的基本矛盾，同時，不管是不是處於疫情期間，個別國家宣導製造業回流，企圖以主觀願望改變全球產業鏈和供應鏈格局的做法都是不現實的，也不符合全球經濟格局變化的發展規律，對此不妨拭目以待。

文章稱，當然，在對大陸作為製造中心的優勢地位抱以信心同時，更要清醒地看到不足，認識到大陸要鞏固和提高在全球價值鏈合作中的地位和作用，還必須付出艱苦的努力。

所以，大陸才要強調加快推進供給側改革，不斷向高品質發展努力，把握處理好國際關係的微妙變化和調整，通過對內深化改革和對外實行高水準開放，努力維護「中國製造」的競爭力和大陸在全球價值鏈調整中的地位和影響力；樹立大陸在國際事務中的積極作用和良好形象；在國際合作的過程中，踐行人類命運共同體的理念

(中時 )