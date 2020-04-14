美國之音14日報導，新型冠狀病毒疫情在大陸暴發並傳遍全世界，給世界各國造成嚴重的生命財產損失。西方分析人士指出，這是大陸當局的新聞封鎖和誤導性宣傳所致。現在，大陸當局則力圖將自己打造為應對疫情的模範。

路透社報導說，大陸向在歐洲的最親密的盟友塞爾維亞和其他一些與大陸關係密切的國家遣援助人員，提供防控疫情的指導，並力圖將大陸的那套政府管理模式推廣到其他國家。

與此同時，美國和其他以國家批評大陸一開始應對疫情不力，隱瞞疫情，導致成千上萬的大陸人感染，然後被感染的大陸人把病毒疫情傳播到其他國家，並傳遍世界各國。

目前，西方國家也在奮力跟疫情搏鬥。在此之前，西方國家已經對大陸在全世界的影響力，尤其是通過「一帶一路」基礎設施建設產生了警惕。

美國之音稱，截至目前，北京聲言成功地控制了疫情，大陸總共有3000多人死於疫情，8萬多人感染。但許多大陸公眾以及許多其他國家政府認為，大陸當局大大瞞報了疫情在大陸的實況，大陸真實的死亡人數和感染人數是官方公布數字的十倍或幾十倍。

路透社報導說，此外，一刀切的封城措施造成無數災難，包括疫區病人不能到外地尋求治療，只能死在家中。遭控制的媒體對這些災難一律不報導，不評論。

報導稱，現在，大陸東北成為疫情的重災區，與此同時，當局向世界許多國家提供支持。除了塞爾維亞以外，北京還向柬埔寨、伊朗、伊拉克、寮國、巴基斯坦、委內瑞拉和義大利等國派遣醫療隊支援。

(中時 )