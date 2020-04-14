電源供應器廠—博大(8109)自結第1季稅前盈餘為6535萬元，年減51%，每股稅前盈餘為0.91元，由於大陸廠區生產恢復正常，且醫療相關訂單強勁，博大初估，4月業績可望遠優於3月，5月亦可望維持4月水準，第2季業績將優於第1季。

博大主攻少量多樣客製化立碁型電源供應器，產品主要應用在工業、太陽能、鐵道工程及醫療等，其中鐵道工程產品以車箱內電源產品為主，包括：螢幕、門及車箱照明控管、通訊系統、剎車系統等，過去兩年鐵道工程及太陽能為推動公司業績成長的重要動能，今年新冠肺炎疫情全球大爆發，引爆醫療設備需求，近期博大醫療設備訂單強勁，且大陸廠區已全面復工，讓博大第2季業績看好。

博大3月合併營收為8873萬4000元，年減24.44%，營業毛利為4305萬1000元，年減20.67%，稅前盈餘為1509萬元，年減64.62%，單月每股稅前盈餘為0.21元；累計第1季合併營收為2.24億元，年減29.34%，營業毛利為1.03億元，單季合併毛利率為45.98%，稅前盈餘為6535萬元，年減51%，每股稅前盈餘為0.91元。

博大表示，目前大陸廠生產已完全恢復正常，從客戶訂單來看，4月業績可望遠優於3月，5月亦可望維持4月水準，第2季業績將優於第1季。

博大2019年合併營收為12.69億元，營業毛利為6.25億元，合併毛利率為49.25%，稅後盈餘為3.63億元，每股盈餘為5.01元，公司董事會決議每股擬配發現金股息4元，以4月13日收盤價64.1元估算，殖息率約6.2%。

(時報資訊)