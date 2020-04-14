巧新2019年合併營收為58.92億元，年減11％，稅後淨利6.23億元，年減48％，獲利為7年來最低，每股盈餘3.20元。董事會決議通過，擬配發每股現金股利2元，配發率62.50％。

巧新2019年整體毛利率及營業利益率為23％、13％，主要因屏東擴廠初期需先直接認列相關成本與費用0.35億元、提列鋁價跌價損失2.83億元等因素，未來毛利率提升仍須視新產能開出後學習曲線爬升速度、產品組合等情況。

因新型冠狀病毒疫情蔓延迫使大陸延後開工，目前皆已逐步恢復正常運作，但疫情延燒至全球，歐洲品牌部分車廠也短期停產至3月底或4月中的方式因應，2020年上半年車市明顯受到衝擊，亦反映在巧新第1季合併營收上，單季13.93億元，年減11.09％。而今年初公司新增Volvo的XC60休旅車及S60高階轎車的新輪圈訂單，台灣雲林生產基地保持8成產能利用率，未來將陸續顯現在營收，預期下半年營收將優於上半年。

(時報資訊)