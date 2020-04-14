民進黨立委林宜瑾提案「政府應立即變更我國對外翻譯名稱為（Republic of）Taiwan或Chunghwa」，已獲得17名立委共同聯署。對於台灣是否有更名去除「CHINA」，行政院長蘇貞昌今未針對國名問題正面答覆，而是僅就華航名稱表示，要讓華航改名不是那麼簡單，但仍應該讓國家的航空公司標誌台灣，「這是應該要努力做的事情，政府會一步一步努力來做。」

綠委林宜瑾表示，中華民國的英文名稱要改Taiwan還是Chunghwa？經與同黨立委林俊憲討論後決定都提出，並在昨天完成提案連署，要求政府立即變更我國對外翻譯名稱，力求與中國有所辨別，不要再讓全世界誤會。

對此，蘇貞昌今赴立法院備詢前並未正面答覆，僅表示，他第一次當行政院長時曾把中正機場改為台灣桃園機場，非常的成功，但看到這次華航在運送物資，全世界感謝台灣，但因為華航機身上有CHINA，有國家看到畫面以為是中國在送口罩，華航因為名稱問題造成很多混淆，吃這種虧吃很多。

因此，蘇貞昌強調，他昨天已經要求交通部告知華航，以後運送物資的時候，上面有我們的國旗，有「TAIWAN CAN HELP」，這樣非常好，但華航就不要湊熱鬧，旁邊還掛一個自己的標誌，以至於弄得混淆。

蘇貞昌說，更何況是幫人家運送商品物資，也不該藉這個機會宣傳自己，這點華航已經在做了，接下來也許可以讓華航快一點在機身或者其他部份多一點台灣的標誌。就像台灣在WTO的標誌，雖然是台澎金馬經濟區，但把台灣弄得很大；或者是很多外館在Republic of China也會括弧台灣，而且弄得很大。

因此，蘇貞昌表示，有關華航改名，涉及航權等種種因素也許不是那麼簡單，但應該讓我們國家的航空公司標誌台灣，這確實是應該要努力做的事情，政府會一步一步努力來做。

(中時電子報)