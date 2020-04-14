美女主播陳海茵日前因身體亮紅宣布休息，沒想到留職停薪近3個月的她，決定正式離開主播台，因為想好好照顧孩子和自己的健康，她也向忠實粉絲道歉，「謝謝一直以來的支持！很抱歉讓你們失望了。」

陳海茵因免疫力失調，深受蕁麻疹所苦，加上認為現在大部分人都不看報紙、電視，導致傳統媒體沒落，長期被收視率綁架的壓力，讓她決定休息一下，因此和電視台請假3個月，不過昨晚她再拋震撼彈，表示要正式離開主播台了。

她透露留職停薪的這段時間，「世界變了！疫情持續蔓延，很多人體會了名利一文不值，職位再高、朋友再多，都無法讓你免於疾病」，所以在動盪不安的情況下，只有一家人守在一起，才感到溫暖放心，因此她幾經思考後，決定好好照顧孩子和自己的健康。

她表示已辦好離職手續，「謝謝忠實粉絲們一直以來的支持！很抱歉讓你們失望了」，不過她相信一切都是最好的安排，並希望疫情快點過去，每個人都平安健康。

(中時電子報)