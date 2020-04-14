WHO的言行在全球引發撻伐，近期，美國總統川普甚至表示要另起一個組織來代替WHO的位置，對此，WHO秘書長譚德塞13日表示，儘管川普批評WHO對新冠肺炎大流行的處理方式，但他相信美國會繼續為WHO提供資金。

美國國務卿蓬佩奧上周表示，川普正在重新評估美國對WHO的資助，WHO是在利用美國納稅人的錢，來實現它們的目標。目前，美國是WHO的最大捐助國，2019年捐款超過4億美元，約占其預算的15％，顯然美國可以說是WHO的富爸爸。

對於川普要斷資的看法，譚德塞表示，他與川普兩周前曾經進行溝通；譚德塞說，「就我所知，他是支持的，我希望川普能繼續對WHO提供資助，美國與WHO雙方關係良好，希望這種關係能持續下去。」

WHO首席緊急狀況專家萊恩表示，去年12月31日大陸向WHO通報未知來源的肺炎病例；幾天后，WHO就於1月5日向所有成員國發出警報；他認為，從這個角度，已經共享訊息，美國對疫情警報採取了非常適當的行動。

(旺報 )