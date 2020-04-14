IMF：全球經濟面臨大蕭條後最嚴重崩潰 09:392020/04/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IMF預測，全球經濟面臨自上世紀大蕭條以來最嚴重的崩潰。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據英國《金融時報》13日報導，3個月前國際貨幣基金組織（IMF）預計今年有160個國家的經濟出現增長。但根據IMF總裁格奧爾基耶娃最新發表的講話，該組織189個成員國中的170個將出現經濟滑坡。IMF預測，全球經濟面臨自上世紀大蕭條以來最嚴重的崩潰。 IMF準備在本周舉行的虛擬春季會議上發布布魯金斯學會—英國《金融時報》追蹤指數（TI⁃GER），該指數顯示，在新冠肺炎疫情全球蔓延之際，世界經濟在3月已經面臨二次世界大戰以來最嚴重的崩潰。 (旺報 ) #經濟 #imf #崩潰 #全球 #全球經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 成為全球經濟復甦領頭羊 04:092020/04/10 論壇廣場 中信銀：股債Q3築底 緊盯四關鍵 04:102020/04/10 投資理財 境內外基金 首季僅百檔正報酬 04:102020/04/10 投資理財 譚德塞：新冠疫情破壞全球經濟 死亡率10倍於流感 18:052020/04/10 兩岸 經濟學家示警美經濟已衰退 明年底前少250萬個就業機會 04:092020/04/11 財經要聞 全球經濟成長率-1.3％ 倒閉潮激增25％ 04:102020/04/11 財經焦點 亞高收債基金 長線有看頭 04:102020/04/13 投資理財 大蟒蛇纏身 台灣面臨窒息危機 19:002020/04/13 政治 全球股市反彈 台灣終結流出轉吸金 23:572020/04/13 財經 病毒可能改變世界經濟地圖嗎 04:102020/04/14 時論廣場 兩岸熱門新聞 毒班機！ 4／6太原入境CA910 已有35人確診 - 兩岸 - 旺報 減免債務呼聲高 非洲最大債主大陸怎辦 - 兩岸 - 旺報 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 陸媒揭武漢專家對抗官員曝露疫情秘辛 文章遭封 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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