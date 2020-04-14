據英國《金融時報》13日報導，3個月前國際貨幣基金組織（IMF）預計今年有160個國家的經濟出現增長。但根據IMF總裁格奧爾基耶娃最新發表的講話，該組織189個成員國中的170個將出現經濟滑坡。IMF預測，全球經濟面臨自上世紀大蕭條以來最嚴重的崩潰。

IMF準備在本周舉行的虛擬春季會議上發布布魯金斯學會—英國《金融時報》追蹤指數（TI⁃GER），該指數顯示，在新冠肺炎疫情全球蔓延之際，世界經濟在3月已經面臨二次世界大戰以來最嚴重的崩潰。

(旺報 )