泉沂醫學團隊已完成新冠病毒快速核酸檢測試劑的開發。（南部科學園區管理局提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情蔓延全球，全民防疫刻不容緩。位於南部科學園區的泉沂醫學科技股份有限公司宣布，完成新冠病毒快速核酸檢測試劑的開發，以60分鐘的螢光反應時間即可完成檢測結果，與高雄醫學大學一同投入防疫檢測試驗。

2019年在南科設立的泉沂醫學，生產之核酸萃取檢測試劑主要銷售於日本及台灣等檢驗科技公司和醫院實驗室，在新冠病毒爆發初期，基於醫檢單位即時反應其檢測需求，泉沂醫學立即投入資源，開發新冠病毒快速核酸分子檢測試劑，遵循WHO建議診斷方式，以60分鐘的螢光反應時間即可完成檢測結果。

由於新冠病毒快速檢測試劑需進行臨床前效能驗證，泉沂醫學便與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，在高醫校長鐘育志與副校長余明隆的協助下，於高醫熱帶醫學暨傳染病研究中心主任陳彥旭實驗室進行試劑驗證，並免費授與高醫1000個檢測反應。

此快速檢測試劑已依美國（EUA）緊急程序送美國FDA認證，同時也檢送歐盟（CE）認證，期盼用高品質的產品為防疫盡一份心力。

泉沂醫學結合南部智慧生醫產業聚落連結各醫衛資源與產業鏈，目前持續與各醫療機構與學術研究單位保持合作，藉著結合臨床醫學資源，簡化現有之臨床人類檢體之核酸萃取擴增檢測技術，才能在新冠肺炎疫情爆發之初便能即時應變，在現階段控制疫情蔓延的關鍵時刻為國人備戰。

(中時 )