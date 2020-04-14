台積電ADR週一小漲0.87%，台積電(2330)股價今開高2.5元為281元，也帶動台股重回10100點之上。台積公司即將於本周四(16日)下午舉行法人說明會，外資連續二個交易日賣超，累計賣超9445張。

台積電ADR 13日收48.75美元，上漲0.42美元，折合台幣每股為293.7元。台積電週一收盤278.5元，外資單日賣超5653張。

台積電將在4月16日召開線上法說會，除第2季營運展望外，台積電是否修正今年整體營運目標及調整資本支出計畫都是市場關注焦點。

台積電第1季營運並未受到疫情影響，3月營收達1135.2億元新高；季營收3105.97億元，表現也優於預期。

不過，台積電業績比重以智慧型手機最高，第2季起受到疫情影響，需求趨緩，法人估台積電第2季業績較第1季滑落，台積電今年營運表現應難以達到原先預期的成長超過17%水準，且歐美實施防疫管控，可能影響設備交期拉長，法人預期，台積電可能同步調整今年資本支出計畫。

此外，市場傳出疫情影響台積電3奈米製程布局，晶圓18廠5、6期招標工程延後傳言，台積公司對此否認，表示晶圓18廠相關採購招標作業皆依進度進行。台積公司目前5奈米製程進展符合預期，上半年量產，至於3奈米製程進度則未對外公布。

(時報資訊)