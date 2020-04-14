新冠病毒疫情延燒，連帶影響民眾出門看房意願，但剛性購屋需求不滅，買方轉而線上看房，推升591新建案第一季點閱數破2600萬次創新高，另外591新建案統計，第一季六都、新竹新推案情形，可說是「北溫中火南平」，值得觀察的是新案議價率落在1成上下，可見疫情影響建商轉念不再迷信過高開價，定價切合真實行情，盼望盡快成交。

數字科技旗下的591新建案調查，第一季案場來人狀況深受疫情發展牽連，整體來人略為下跌，但購屋剛性需求還在，拉抬線上看房熱度。根據統計今年第一季591新建案點閱數突破2600萬次，創歷史新高，主因是591新建案站台全台近5千筆在線建案，同時提供720實景看屋及新案開箱文等，讓民眾在家就能初步了解及篩選自己屬意的個案。

第一季推案全台總銷破3400億元、近3萬戶的量體，依舊維持高水位，但在開價上面跟以往有所不同，在非常時期進場建商也採非常手段，全台Q1進場新案議價率約在11%，貼近市場行情，591新建案總編輯李忠哲表示，連以往喜歡開高追高的台北市新案，議價率約1成，就是不希望過高開價嚇走現今還願意出門看屋的「真」買方。

台北市第一季進場新案，大樓產品平均開價破百萬，指標建案如「宏築信義」及「圓山帝寶」近捷運、商圈，均規劃2~4房產品，坪數規劃多元，此時進場不只瞄準首購族，對於因疫情滯台高資產族群也有所選擇置產及換屋。新北市部分第一季推案大量體個案落在新店央北重劃區，包括大陸、潤泰等知名建商因對於品牌知名度有信心，不畏疫情勇敢推案。

第一季新案議價率最高的縣市為桃園市，約13%，近期推案集中在像是龜山、中路等重劃區。新竹市第一季指標推案熱區為東區介壽段市地重劃案。台中第一季表現亮眼，約750億元的總銷及近6千戶的量體，堪稱六都之最，看似沒受到疫情影響。南部房市也對疫情變化相對樂觀，房市算穩定發展，第一季台南、高雄推案總戶數都有破4千戶量體。

(時報資訊)