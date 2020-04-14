外資昨天反手買超中信金(2891)，歐系外資也將中信金的評等調升到「表現優於大盤」，中信金雖尚未發布股息發放金額，但法人認為至少1元的配息應該是基本款。

中信金3月份自結盈餘，單月稅前盈餘為40.85億元、稅後盈餘36.04億元，與去年同期稅後36.82元差距不大。但累計前3月合併稅後盈餘127.46億元，卻較去年同期110.74增加15%，累計第一季每股稅後盈餘（EPS）為0.65元，也優於去年同期的0.57元。

雖然2020年第一季，金融市場受武漢肺炎（COVID-19）疫情大幅波動，但中信金控除了信用卡消費金額較去年同期減少不到一成外，其他各項核心業務表現穩健，銀行存放款及財富管理業務動能均維持良好，保險業務受惠債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現。旗下子公司中國信託商業銀行第一季稅後盈餘89.75億元、台灣人壽第一季稅後盈餘也達42.32億元，均分別較去年同期成長8%及53%。

歐系外資將中信金的評等由「中立」上調到「表現優於大盤」，目標價23元。

(時報資訊)