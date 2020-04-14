福特汽車在美國時間13日表示，預計第一季稅前虧損約6億元（美元，下同），因新冠肺炎疫情打擊營收，導致汽車組裝廠關閉，該公司對經銷商的汽車銷量較去年同期減少21％。這項消息也拖累福特股價，收盤跌3.91％至5.16元。

目前，只有福特在大陸的合資公司還在生產汽車，福特表示，正在為從第二季開始逐步重啟工廠的情境做準備；財務長Tim Stone在一份聲明中提到，現在福特有足夠的現金，至少在不增加汽車產量、批發銷量或採取融資行動的情況下，度過第三季。

當被問到福特是否會在必要時向美國政府或美國聯準會申請貸款以維持更長時間的運營時，該公司的一位發言人回應，和大蕭條期間融資枯竭不同，目前資本市場中仍有充足的流動性；如果必要，「我們有很多選擇方案，來獲得額外融資。」

福特預計，第一季經調整後息稅前虧損約為6億元，上年同期為獲利24億元；另外，預計第一季營收約340億元。

(旺報 )