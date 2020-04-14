日本新冠肺炎疫情沒因東奧延期有所緩和，反而事態發展越發嚴重，近來東京更爆發嚴重的醫院群聚感染，對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，日本發生幾所嚴重院內感染事件，除了設備不夠外，醫療人員防疫觀念不足都是主因。

游淑慧在政論節目《新聞面對面》上表示，日本從1月到3月可發現一個很奇怪的現象，就是醫護人員的院內感染比例非常高。從2月中旬的和歌山縣的某醫院，及2月下旬的東京神奈川等地的醫院，到3月東京更爆發最嚴重的院內感染的案例，該醫院共有163人確診，其中69個是醫護人員，20個人死亡。該醫院裡有感染科專科，卻還是爆發大規模的群聚感染。

游淑慧直言，日本之所以會爆發院內感染，很重要原因是設備不夠，日本沒有像台灣一樣，設備由衛福部統籌分配，而是由醫院準備，很多醫院更禁止自身醫護人員向外界吐露醫院內真實情形。

游淑慧接著表示，其次，日本醫護人員到現在防疫觀念還是不足，舉例來說，日本著名慶應大學附屬醫院，上禮拜竟有40位實習醫生，不顧政府禁令，還一樣去聚餐，最後這40個實習醫生有18個確診。且日本醫療人員還有兼職跑院的情形，所以醫療人員感染的話，他若還到不同醫院看診，就會牽拖到很多醫院的醫療和院內病人的狀況。

(中時電子報)