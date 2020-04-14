「不只是疫情影響，投資眼光也很差啊！」日本軟銀集團發表2019財年（2019年4月～2020年3月）財報，預估合併虧損1.35兆日圓（約台幣3823億元），是創業15年來第一次虧損，這不只是因為新冠肺炎重創經濟，旗下投資的軟銀願景基金（SVF）預期虧損1.8兆日圓（約台幣5097億元），更是一大原因。

由孫正義、阿拉伯主權基金投注10兆日圓成立的軟銀願景基金（SVF），至目前為止共投資WE WORK、UBER等88家新創企業，過去曾是軟銀集團的重要營收來源，風光時期最高收益一度逼近豐田汽車。然而好景不常，去年共享辦公空間WE WORK爆出管理出問題、IPO不順，營收出現嚴重虧損，逼得孫正義在財報會議上負荊請罪，坦承錯誤。業界普遍認為，在疫情之下，SVF的新創投資公司要撐到回收非常困難，應加速整頓。

相比去年同期賺1.4兆億日圓，旗下擁有電信事業以及半導體巨擘安謀的控股公司軟銀集團（SBG）可說流年不利，在疫情打擊下，股價重挫，孫正義上月因此表示將在一年內處分4.5兆日圓的公司資產，買回庫藏股，以強化公司財務。

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(中時電子報)