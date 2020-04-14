日本防衛大臣河野太郎13日在東京演講時，針對新冠肺炎疫情擴大中，仍做出軍事挑釁行為的大陸指出，「我認為是極為缺德的」。

《產經新聞》報導，河野在演講中還說，「希望日本國民好好地認識到，即使疫情擴大中，中國依然在西南群島持續軍事上的施壓。」。

他介紹目前日本西南群島的現狀指出，今年1至3月，航空自衛隊機對有侵犯領空之虞的中國軍機實施了152次的緊急升空。大陸公務船幾乎每天都在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的鄰接海域航行，3月共有101艘公務船，計30次進入該海域，比去年增加。

防衛省統合幕僚監部（參謀本部）3月以後，原則上每隔1段期間會整理出緊急升空次數，於隔天在推特上公布。至於大陸公務船在釣魚台周邊航行之事，則將與負責管轄的海上保安廳協商發布資訊的方式，致力向日本國內外發布相關訊息。

這場演講是在東京都內的飯店舉行，由時事通信社體系的「内外情勢調査會」針對全國會員主辦的，原本預估有上千人參加，後來受新冠肺炎疫情的影響，臨時改成無人視訊演講會。

(中時電子報)