台灣口罩外交，指派華航運送到國外，貨櫃外頭雖有「Taiwan can help」字樣，但華航英文卻是「China Airlines」，容易讓外國人產生混淆。對此，行政院長蘇貞昌僅就華航名稱表示，要讓華航改名不是那麼簡單，但應讓國家的航空公司標誌台灣，「這是應該要努力做的事情，政府會一步一步努力來做」。然而，在陳水扁政府執政時期，出現許多企業改名，包括「中正國際機場」在2006年10月改為台灣桃園國際機場；2007年時，「中國造船公司」更名為「台灣國際造船公司」，並由時任行政院長的蘇貞昌揭牌。

民進黨立委林楚茵日前在臉書指出，台灣口罩外交，指派華航運送到國外，貨櫃外頭雖有「Taiwan can help」字樣，但華航英文卻是「China Airlines」，當國際都在強調台灣，卻是由「China」的航空公司協助運送口罩，容易讓外國人產生混淆，現在正是華航更名的時機。稍早蘇貞昌受訪時表示，他第一次當行政院長時曾把中正機場改為台灣桃園機場，非常的成功，但看到這次華航在運送物資，全世界感謝台灣，但因為華航機身上有CHINA，有國家看到畫面以為是中國在送口罩，華航因為名稱問題造成很多混淆，吃這種虧吃很多。但他坦言，有關華航改名，涉及航權等種種因素也許不簡單，但應該讓國家的航空公司標誌台灣，這確實是應該要努力做的事情，政府會一步一步做。

蘇貞昌提及曾把中正機場改為台灣桃園機場一事，為當時的總統陳水扁在一場對凱達格蘭學校學員的授課中，提及中正國際機場改名的構想，認為「不知道是誰的主意，變成中正國際機場」。行政院則於2006年9月6日正式通過將「中正國際機場」改名「台灣桃園國際機場」的提案並即刻生效，「中正國際機場」的名稱正式走入歷史。

此外，2007年時，為了配合陳水扁政府的「正名政策」，股東會通過「中國造船公司」更名為「台灣國際造船公司」，公司英文更為「CSBC Corporation, Taiwan」，2007年3月3日，時任行政院長的蘇貞昌揭牌後，也正式宣告中國造船這個名稱走入歷史。

不僅如此，由於中國大陸同樣存在同名公司「中國石油」，易造成混淆，加上陳水扁政府推行「臺灣正名」政策，中油於2007年2月1日召開的第550次董事會，通過將公司改名為「台灣中油股份有限公司」。隨後於2月9日召開的董事會通過後正式實施。因為臺灣有一家民營機油代理商「台灣石油有限公司」，中油並非易名為「台灣石油」，而是「台灣中油」。

(中時電子報)