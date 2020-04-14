美國股市還會下跌嗎？高盛指出，川普政府用盡一切手段救市，美股不太可能再探新低，也就是說美股已經觸底。

外媒報導，高盛分析師David Kostin指出，隨著美國聯準會不斷出招救市、美國政府祭出多輪刺激方案，加上疫情趨緩，已經大幅降低市場和美國經濟面臨的風險，只要美國經濟重啟後沒有出現第二波疫情，美股就不太可能再創新低。

他研判，熊市往往在經濟數據達到最低前觸底，預期標普500指數不太可能再出現2000點的低點，年底標普500指數目標上看3000點。

美股財報季本周開跑，高盛認為，市場已定價第一季財報，將不會成為美股下滑的催化因素，投資人反而會更加關注2021年的財測預估。

美國總統川普最新在推文中指出，很快就會做出重啟經濟的決定，美股周一四大指數漲跌互見，道瓊、標普跌幅逾1%，那指和費半指數則呈現小漲局面。

(中時電子報)