懸疑驚悚片《抽屍剝繭》根據德國讀者票選年度最佳驚悚小說改編，驚悚小說家費策克與首席法醫索寇斯聯合編劇。

故事敘述法醫保羅女兒慘遭綁架，救出女兒唯一的希望是困在無人島上的插畫家琳達。琳達對醫術一無所知，但她必須盡速解剖且找到隱藏線索，才得以拯救保羅的女兒並揪出兇手。

接著島上接二連三出現一具具屍體，這場可怕的屍體派對，卻都是拯救漢娜的線索

《抽屍剝繭》懸疑指數極高，不到最後一刻絕對猜不出劇情發展，驚悚劇情「屍屍入扣」，百變影帝拉斯艾丁格（Lars Eidinger）在片中飾演瘋狂殺人魔，獲美國爛番茄網站好評：「瘋狂迷人，看片煞不住！」電影4月30日上映。

《抽屍剝繭》劇照。（海鵬影業提供）

《抽屍剝繭》特映會贈票 參加方式：

4月14日～4月24日間

1.於中時娛樂網站（www.cte168.com）中將你最感興趣的一篇報導畫面截圖（畫面內需有標題）

2.前往中時娛樂粉絲頁本活動專文（https://www.facebook.com/wwcte/）

3.於本活動專文留言「《抽屍剝繭》讓遊戲開始吧」並附上你最感興趣的一篇報導畫面截圖 即可參加抽選

4月25日在中時娛樂粉絲頁活動文公布得獎者（名額15人，一人兩張），4月25日同時公布取票方式

特映會時間：4月28日（二）21:00

特映會地點：國賓影城(台北長春廣場，地址：台北市長春路176號）

（圖：海鵬影業提供）

(中時 )