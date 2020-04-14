受惠於宅經濟，橘子(6180)集團旗下電商有閑近期除銷售額成長，連帶入駐店家用戶數也以每月超過100％幅度成長，疫情也讓具清潔功能的3C家電、家庭消費品與營養保健品也異軍突起。此外，近期使用者在家時間拉長，增加整理家中物品，促成換物平台Swapub換物量成長近2成，遊戲與彩妝類物品為交換熱門，顯見在疫情「社交隔離」下，線上購物與交流為一大抒發出口。

有閑統計，部分加入的業者因疫情實體銷量下滑40％，但線上則逆勢成長超過30％。為協助業者把握宅經濟商機，以ACG(Anime、Comics、Games）族群為定位的有閑接連推出「Switch緊急動員令」、「防疫戰鬥營」等活動，其中玩具公仔成長25％、遊戲主機成長7倍，有效補足線下業績缺口。

同時，有閑也入選經濟部推動零售業者數位轉型振興方案業者，推出A、B兩案供有意嘗試的店主自由選擇，除經濟部釋出的1,000家業者上限10萬元補助外，額外提供店家總價30萬元的專案推廣資源，作為折價補貼、站內曝光與外站廣告投放等操作，並於即日起開放申請，協助微商店家無痛開店。未來也將與橘子支付攜手，提供更多零售業者數位化轉型方案，減輕疫情期間經營壓力。

換物平台Swapub觀察，因在家時間增加，有更多時間檢視家中物品，利用現有資源創造價值，近期換物商品上架較過去成長近2成，平均每7秒就有一項新產品上架。而遊戲與彩妝類換物成長突出，可能因「社交隔離」氛圍下，使用者改以遊戲滿足社交需求。

(時報資訊)