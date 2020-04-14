聯電(2303)因併購日本12吋半導體廠加上第一季晶圓代工需求不淡，第一季營收再創新高，季增約1%。聯電將於27日召開法說會公布第一季獲利以及第二季展望將受到關注。

聯電2020年第一季營收422.67億元，季增1%，年增近3成，並創下單季營收歷史新高紀錄。

聯電3月營收達145.7億元，月增7.08%，年增41.11%，並為歷史次高。聯電第一季營收422.67億元，較去年第4季再增加1%，也較去年同期增加29.72%，並刷新歷史新高紀錄。無線通訊及電腦周邊市場需求穩定，是聯電第一季的主要動力。

聯電在先前收購12吋晶圓代工廠三重富士通半導體（MIFS）的3萬多片產能挹注，去年第四季營收創單季新高紀錄，今年第一季營收422.67億元，再創新高且優於預期，比去年第四季的418.5億元增長約1%。

惟隨著歐美疫情擴大，法人預期第二季開始晶圓代工業營運恐逐步受到影響。本周一土洋法人對做，外資賣超聯電3516張，但投信買超3814張，自營商也買超3502張。今股價開高，回到15元價位。

(時報資訊)