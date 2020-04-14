《港股》恆指小漲 黃金股齊揚 10:002020/04/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股三大指數漲跌不一，道瓊指數與標普500指數收黑，亞馬遜走強帶動那斯達克指數上漲。周二香港恆生指數開盤小漲0.19%，為24347.61點。國企股(H股)開漲0.29%，為9839.15點。受金價再創逾7年新高激勵，黃金股全面上漲，紫金礦業勁揚8%。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）正式敲定規模空前的減產協議，但油價表現乏力，石油股下跌，中海油田服務下挫2.19%，中海油跌1.46%，中石油下跌0.67%。康希諾生物展開新冠狀病毒疫苗二期臨床試驗，股價開漲近10%。 (時報資訊) #小漲 #黃金 #開漲 #恆指 #齊揚 也許您會感興趣 推薦閱讀 連跌6周反彈 汽油下周漲0.6元 04:102020/04/10 財經焦點 《台北股市》股匯齊揚 台股本周上萬點、匯價升值逾2角 17:222020/04/10 財經 金價面臨1700美元關卡 越過可望成避險之王 21:362020/04/10 財經 台聚集團3月業績齊揚 華夏雙漲 04:092020/04/11 證券．權證 外匯探搜－美元需求緊俏趨緩 非美貨幣升勢不淡 04:102020/04/11 產業特刊 A股開盤小跌 石油股漲逾1％ 10:462020/04/13 財經 婚前討好準公婆！丫頭換大車變私人司機 18:092020/04/13 娛樂 詹子晴昨被浪漫求婚 早為男友和家人換大車 21:392020/04/13 娛樂 林志穎被弟點出「不正常」 凍齡秘訣曝光 22:052020/04/13 娛樂 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期上漲81點 09:102020/04/14 財經 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 1分鐘讀財經》台積電後天法說 美系外資曝2大警訊 - 財經 川普拚命救市！高盛喊美股已觸底 年底衝這價位 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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