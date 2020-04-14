隔夜美股三大指數漲跌不一，道瓊指數與標普500指數收黑，亞馬遜走強帶動那斯達克指數上漲。周二香港恆生指數開盤小漲0.19%，為24347.61點。國企股(H股)開漲0.29%，為9839.15點。受金價再創逾7年新高激勵，黃金股全面上漲，紫金礦業勁揚8%。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）正式敲定規模空前的減產協議，但油價表現乏力，石油股下跌，中海油田服務下挫2.19%，中海油跌1.46%，中石油下跌0.67%。康希諾生物展開新冠狀病毒疫苗二期臨床試驗，股價開漲近10%。

(時報資訊)