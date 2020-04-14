中央流行疫情指揮中心在4月9日時要求全台酒店和舞廳全面停止營業，由酒店公關與經紀人組成的「酒與妹仔的日常」表示，陪侍人員感染或帶原機率並不會高於一般顧客，同樣有確診個案的其他行業也僅只是規勸，沒有直接遭到無預警、無限期且無任何配套措施的「三無停業」，呼籲應盡速撤回停業的違法成命並與相關部會協調紓困或提升補助以彌補停業所造成的防疫破口；也不得再於欠缺充分法源依據情況下勒令其他行業別停業。

酒與妹仔的日常提案，針對陪侍人員紓困資格應為以酒店收入為主要收入的公關、於店家工作3個月，每月至少10天以上者等，而負擔家庭主要生計者2萬元至3萬元、非負擔家庭主要生計者1萬元；勞動部的「充電再出發訓練計畫」應擴大適用於停業的舞廳、酒店業者，補助教育訓練費用；交通部的「觀光產業紓困方案項目」應擴大適用於停業的舞廳、酒店業者， 以「營運損失救濟」、「人才提升培訓」紓困項目，補助營業場所人員薪資、保費或教育訓練計畫。

酒與妹仔的日常指出，目前因為店家無法營業，未免斷糧，或有店家全面改為外派制，或有從業者選擇接洽相對更無保障的傳播工作。在完全沒有店內空間可供使用的情況下，即便外框制度仍比照酒店原有規範，客人沒有入店查驗或臨檢的關卡、公關沒有上班打卡的紀錄，仍會大幅增加染病風險，不僅公關無從確認是否被派往帶源者所在地服務，也讓消費者與從業者的接觸染病史追蹤困難。

酒與妹仔的日常認為，「三無停業」是最粗糙也最無效的防疫手段，我們知道讓色情相關產業處於 非法的地位並不會讓這個產業消失，而僅只會讓產業轉為更難以控管的地下化。

至於勞動部目前祭出的方案，均要求要投保勞健保才能使用，酒與妹仔的日常說，截至目前為止可看到83 ％的公關都沒有勞保，並非公關不想保勞健保，而是無法聯繫上相關職業工會根本無法投保。

(中時 )