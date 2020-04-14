男神木村拓哉堪稱「日本公有財」，然卻在合約內打破傑尼斯禁令，2000年與女星工藤靜香結婚，生下兩女心美與光希，這20年來夫妻倆極其低調地生活，男神從未再檯面上與老婆互動過，直到SMAP宣告解散、女兒們長大出道，木村拓哉才真正解禁，今適逢工藤靜香生日，男神在微博首度貼出夫妻合照，大放閃祝福太太生日快樂。
傑尼斯對旗下偶像管理甚嚴，除了禁愛令等形象管理之外，對自家偶像的肖像權管理更是透徹，直到2018年1月才解除禁令，宣布可以在網路上po出「傑尼斯藝人新聞照片」，也因此木村拓哉即便已經結婚當爸20年，幾乎不提老婆，除了被狗仔拍到的照片外，夫妻倆從沒在幕前同框過。
而這個規範，隨著公司政策鬆綁而有了變化，繼去年木村拓哉「試水溫」在微博po文祝太太生日快樂後，昨(4/13)他偷跑，在工藤靜香迎接50歲生日的前一天，首度於微博公開夫妻同框照，祝太太生日快樂，照片中，兩人一前一後貼著站，木村燦笑擠捏老婆的小臉，靜香則裝生氣嘟嘴，但一雙眼卻笑彎了，顯見兩人結婚多年，感情仍甜蜜如初，而男神對待老婆的一個小動作，讓網友直呼閃瞎，含淚恭喜夫妻倆終於做自己，「總算公開灑糖了」。
(中時電子報)
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