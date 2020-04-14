替代役男申請作業至4月24日截止，內政部役政署受理役男申請服一般替代役，包括社會役、公共行政役等，預估錄取3246名，內政部呼籲，有意願的役男，記得把握機會上網申請。

內政部表示，這次一般替代役共有3246位名額，除延續去年有外交、體育、電競、文化獎項、圍棋及原住民族部落等各類公共行政役外，並配合政府施政重點，開放83年次後出生役男，可選服社會役，讓役男在社福、長照、偏鄉醫療、社區營造及公益服務等領域發揮專長，協助政府提升各項公共服務效能。

內政部指出，為利役男生涯規劃及返鄉服役，今年一般替代役申請分2階段進行，第1階段(4／1至4／24)由役男選擇服役機關，經核定取得服替代役資格後，再進入第2階段(6／12至6／15)，依志願選填入營時間及服勤地區(分北、中、南3區)，最多可選填9個志願，將依志願選填結果徵集入營服役。相關資訊可至役政署今年(第2次)役男服一般替代役甄選作業資訊系統查閱。

(中時 )