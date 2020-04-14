在行政院長蘇貞昌允諾努力著手替華航改名去掉「CHINA」後，如今包括「中華職棒」也可望改名。蘇貞昌今在立院備詢時被問到，中華職棒英文名字「Chinese Professional Baseball League」，已讓外媒誤解為中國，因此這個名稱是否該改掉？蘇貞昌持正面態度說，怎樣讓全世界看到台灣跟中國不一樣，這確實是非常有必要。

台灣中華職棒在12日展開球季，成為全球爆發新冠肺炎疫情以來，首個恢復比賽的棒球賽事。事後美籍體育記者Jared Carrabis在推特發文指出，「這場棒球賽在中國，讓我們看見希望」。事後有網友推文分析，這是因為中華職棒的英文名字叫「Chinese Professional Baseball League」，才讓外國媒體第一時間有這樣的聯，呼籲中華職棒應該改名為台灣職棒，才能提升識別度。

對此，時代力量立委陳椒華今在立法院總質詢時表示，台灣用華航送口罩，結果讓國外誤會台灣口罩是中國的；而且，現在全世界只有台灣還在打職棒，結果也因為叫「中華職棒」，被誤會是中國在打職棒，是不是這些名稱都應該改掉了？

蘇貞昌表示，目前在台灣確實有很多名稱，因為歷史緣故，以至於在今天世界運作時常常會跟中國混淆。他說，陳椒華舉的例子就是很明顯的例子，特別是台灣在這次疫情讓全世界都肯定，知道台灣是防疫做得最好的國家，所以怎樣讓全世界看到台灣不是中國、台灣跟中國不一樣，這確實是非常有必要的。

(中時 )