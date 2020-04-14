讓果粉等了很久的 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)到底什麼時候才會現身？針對這一款謠傳已久的平價 iPhone 的上市日期，業界預測已數度失準，一再試驗果粉的耐心。根據最新廣發證券分析師的看法，他認為本周 iPhone SE 2 極有可能現身；綜合此前爆料達人的預測，台灣時間 4 月 15 日是下一個新機可能推出的時機！

先前 YouTube 頻道 Front Page Tech 的 Jon Prosser (@jon_prosser)爆料指出，根據他的消息來源，蘋果已在內部會議中決定 4 月 15 日發表 iPhone SE 2，並且在 4 月 22 日開賣。而廣發證券(GF Securities)的分析師 Jeff Pu 則是在日前公布的蘋果研究報告中預測，iPhone SE 2 有望在 4 月中、也就是本周發表。

iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F — Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020

iPhone SE 2 預計將採用 4.7 吋 LCD 螢幕，有實體 Home 鍵、支援 Touch ID。Home 鍵設計上預計是跟第一代 iPhone SE(2016年推出)有所不同，可能採 iPhone 7 上運用的技術，Home 鍵感測到使用者按壓時，會搭配震動引擎提供回饋。預計採用與 iPhone 11 系列同級的 A13 處理器，是最大的升級之處，搭配 3GB RAM。天風國際分析師郭明錤曾預測新機將有太空灰、白色與紅色等三色，預計提供 64GB、128GB、256GB 的容量選項，價格從 399 美元起跳。

值得一看的是，除了爆料達人、分析師的說法，蘋果自己也數度爆了 iPhone SE 2 的料。包含在官網上架保護貼的時候，指出產品適用於 iPhone 7/8/iPhone SE；由於第一代 iPhone 螢幕僅 4 吋、而 iPhone 7、iPhone 8 則是 4.7 吋，分明就是不小心透露了 iPhone SE 2 的存在。此外，對開發者釋出的 iOS 13.4.5 測試版(beta)中，也被發現全新的 CarKey API 除了可支援具備 Face ID 的 iPhone 外，也新增了一款具備 Touch ID 的新 iPhone，也同樣暗示了新 iPhone SE 2 的存在。換句話說，這一款 iPhone 存在的真實性幾乎不容質疑，需要討論的就是會在何時推出而已！

作為參考，2016 年推出的 iPhone SE 在美國地區售價 399 美元(當時是16GB容量)，在台灣的對應價格是NT$15500，比匯率高出不少。因此雖然 399 美元對應當前美元與台幣匯率，僅相當於新台幣 1 萬 2 左右，但預計在台推出的價格會比匯率直接換算更高，果粉需要有心理準備。

(中時電子報)