為協助受疫情影響，營運陷入困難的觀光產業從業人員，交通部觀光局今日公告第2波紓困補助計畫，分別對旅行業、旅宿業、觀光遊樂業補助雇主支付4成員工薪資及部分營運負擔，也包含民宿經營者、導遊領隊及領團人員。

經邀集產業代表多次座談溝通，交通部13日核定觀光局提出的第2波紓困補助計畫，並自即日起受理申請。

觀光旅館及旅館員工薪資補貼要點，今年3月住房率或總營收較去年衰退達5成者，依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案，或減薪未達2成之員工人數及減薪前之薪資為基準，補貼每人每月薪資40％，最高2萬元，共3個月。對象為營業中且3個月內不得資遣員工、停業或歇業。

觀光旅館業及旅館業必要營運負擔補貼要點，每家至少補貼20萬元，依提供營業使用不動產之地價稅及房屋稅作為補貼基準（不限納稅人，承租人亦參照該基準發放補貼），補貼比率為地價稅及房屋稅超過10萬元部份各依規定上限加計25％。營業中且3個月內不得資遣員工、停業或歇業。

民宿紓困補貼實施要點，去年12月31日前取得民宿登記證，且於今年3月底前仍營業中之合法民宿，如獲觀光局頒發好客民宿標章且在有效期限內之民宿每家10萬元，一般民宿每家5萬元。

旅行業營運及薪資費用實施要點，每家總公司營運補貼，每月10萬元、分公司每月補貼5萬元，得與薪資費用補貼合併申請；依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案或減薪未達二成之員工人數計算，並以薪資減少前業者實際支付之薪資為基準，補貼每人每月薪資40％，最高2萬元，共3個月。

觀光遊樂業營運及薪資補貼要點，每家一次性補貼營運費20萬元，得與薪資費用補貼合併申請；依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案或減薪未達二成之員工計算，並以減少前業者實際支付之薪資為基準，且業績衰退達五成以上補貼每人每月薪資40％，最高2萬元，共3個月。

特約導遊及領隊，最近1年內曾帶團，累計8團以上，且總天數40天以上者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。國民旅遊隨團服務人員，最近1年內帶40團且總天數80天以上者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。且須檢附相關帶團證明、領據等文件申請補貼。

觀光局表示，這波補助盼透過補貼雇主薪資成本及相關人員生計費用，留住觀光產業人才，穩定觀光產業就業環境，俟疫情緩和後能迅速上軌道營運。此外，補貼觀光產業一定額度之營業費用，乃因營業費尚包含稅金、房租、水電、保險費等，此項規劃是為維持產業基本動能，協助產業度過此波全球性之困境及衝擊。

(中時 )