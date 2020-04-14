台中市對新冠肺炎疫情加嚴，不免引發民眾與業者怨言，市長盧秀燕14日預警表示，全球疫情嚴重，有的國家、城市死傷嚴重，死亡人數都破萬，台中市加嚴措施，造成很多民眾生活不方便，但未來對於疫情可能還有加嚴措施，請民眾配合，對於少數不遵守，沒有落實的人要予以規勸，道德勸說或者是勇於檢舉

盧秀燕說，疫情日益趨嚴，台中市加嚴加密的防疫措施，民眾會有一些不習慣的地方，造成生活不便，甚至會有抱怨，偶而會有情緒發作，但以台中而言，目前已累積上萬人居家隔離和檢疫，台中市推動防疫非常扎實，增加新的規範，很可能會造成大家的不方便。

台中防疫加嚴，為疫情築起防火牆，盧秀燕強調，現在各行各業都很辛苦，這段時間有些人生活造成不便，有些人經濟受到影響，實施很多限制造成不方便，絕大多數台中市的市民素質很好，都在配合當中，她向大家的辛苦與配合，說聲謝謝。

她表示，還是有極少數的市民朋友們，對於日益趨嚴、加嚴加密的防疫措施會有一些不習慣，造成生活不便，甚至有抱怨，偶而會有一些情緒發作，在這種情況之下，她提醒全球疫情非常嚴重，有的國家、城市死傷嚴重，死亡人數都破萬，確診造成死亡與後遺症的也不在少數，面對這波的疫情會造成死傷嚴重，不可不慎。

盧秀燕指出，城市安全要市民健康，所有防措施大家都應盡力來配合，提醒市民朋友們，這段時間隨著疫情的日益嚴重，還會有很多加嚴措施，造成不方便，請大家諒解，但是務必要配合。

盧秀燕希望大家發揮集體約制力量，對於少數不遵守，沒有落實的人要予以規勸，道德勸說或者是勇於檢舉，唯有做到這樣嚴密的防護，城市才能安全，市民才能健康。

(中時 )