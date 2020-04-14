1.宇瞻(8271)：Q1營收年增1%，獲利更可期，昨外資買超551張，帶動早盤股價漲逾2%，再戰40關。
2.台積電(2330)：駁斥3奈米建廠延後、昨夜ADR上漲0.87%，今早不理外資連兩日賣超，股價彈升至284.5元，收復5日線。
3.懷特(4108)：新藥「懷特痛寶軟膠囊」獲衛福部核准上市，早盤放量疾拉漲停鎖死。
4.神隆(1789)：外資連三日回補買超1584張，早盤人氣續升溫，股價突破30關。
5.美吾華(1731)：3月營收月增15.99%，較2月轉正成長，早盤量增價漲逾4%反應。
6.大江(8436)：自動檢疫設備獲歐亞訂單洽談，本土投信持續買超相挺，早盤股價跳空漲停鎖死。
7.毅嘉(2402)：首季每股稅前盈餘0.05元，Q2再向上，早盤攻高半根漲停板。
8.大毅(2478)：3月EPS跑贏去年第4季，多方吃補攻高逾2%，要守住70元。
9.兆赫(2485)：網飛財報將公布，買盤點火，勁揚5%。
10勤凱(4760)：Q2樂觀，股價頻創波段高點，今早回到80元創2個月來高點。
11.瓦城(2729)：疫情寒風吹，爆減薪消息，多方受傷未跟上大盤漲勢，平盤附近休息。
12.瑞昱(2379)：陸5G商用化，營運可望受惠，早盤上揚近2.5%。
13.愛普(6531)：攜手台積合攻AI商機，股價高掛逾7%，創波段新高且站穩季線。
14.矽統(2363)：外資連2日回頭加碼，晨盤帶量續漲逾3.5%，衝上年初來3個月新高價。
15.擎亞(8096)：三星OLED題材吃香，早盤續強漲、帶量頻頻攻上11元漲停。
16.明基材(8215)：偏光板供需轉趨緊張，Q2醞釀漲價，激勵股價跳空漲停。
17.誠美材(4960)：擬調漲偏光板價格，晨盤挾量上攻逾8%。
18.南電(8046)：業績閃亮亮，投信連二日買超，股價急速拉升，觸及漲停。
19.中壽(2823)：Q1稅後淨利44.6億元，創歷年同期新高、EPS1元，早盤放量漲逾3.5%。
20.建碁(3046)：3月營收月增逾1倍，早盤拉出第2根漲停。
21.神達(3706)：伺服器需求熱，3月營收雙增，三大法人昨轉買超670張，早盤漲近4%。
22.互億(6172)：3月營收月增逾1倍，早盤一度觸及漲停。
23.慶騰(4534)：3月營收月增逾1倍、年增3.14%，開盤後約40分鐘攻上漲停。
24.台灣百和(9938)：Q1營收45.88億元、EPS1.79元，單季獲利及EPS攀新高，早盤聞訊漲逾3.5%，收復月線。
25.弘裕(1474)：3月營收月增48.6%，早盤挾量漲逾5.5%，站穩票面。
26.儒鴻(1476)：Q1營收雖遇逆風，早盤仍獲多方支持，放量勁揚逾7.5%。
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