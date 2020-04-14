記憶體領導品牌威剛(3260)發表全系列工業級DDR4 3200 32GB記憶體。根據研究報告指出，未來五年全球5G小型基地台(small cell)的產業年複合成長率(CAGR)超過10%、邊緣運算相關市場年複合成長率(CAGR)將超過30%，威剛科技看準不斷提升的新興應用和記憶體成長動能，推出規格齊備的DDR4 3200 32GB系列記憶體，瞄準5G全面應用。

此外，AI技術延伸的邊緣運算也繼續在智慧醫療、車聯網、影像辨識與安全防護等領域展開，威剛全系列記憶體具高速傳輸、低延遲、高耐用度的特性，也將搶攻AIoT垂直產業之運用。

威剛科技DDR4 3200系列記憶體具備3200MT/S高時脈和32GB高密度運算效能，能大幅提升系統即時運算、降低網路負載，搭載1.2V的低電壓，並支援最新Intel Core第十代處理器和AMD RyzenTM 3000系列平台，高速傳輸、低延遲、超節能的效能，因應未來5G網路架構的核心技術軟體定義網路(SD-WAN)和網路虛擬化(NFV)。同時，面對車聯網應用V2X(Vehicle to Everything)與基礎建設的高連結性、智慧醫療的即時連線系統、影像監控與雲端資料庫的高準確性等5G的跨界融和，推出全系列包括U-DIMM、SO-DIMM、R-DIMM、ECC-DIMM以及ECC SO-DIMM等產品，規格齊全以瞄準5G全面應用。

(時報資訊)