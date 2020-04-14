美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，在新冠肺炎衝擊下，智慧型手機市場買氣冷、東京奧運推遲，都將影響到聯詠今年營運表現，維持減碼評等，目標價由170元調降到165元。

美系外資表示，聯詠現在所有產品線的基本面持續潛在惡化風險，已經看到OLED驅動器IC的日益疲軟，據悉，聯詠開始對OLED後端供應商下修2020年訂單，幅度約15~20%，主要原因歸咎於華為P40系列的銷售需求弱於預期，故預估聯詠驅動器IC的增長將放緩，故下修其2020年和2021年出貨，分別由5800萬套、8700萬套下修到4600萬套以及6600萬套，同時，也將其在聯電(2303)的28奈米OLED遷移計劃推遲，由今年下半年延到2021年。

外資進一步說，儘管聯詠第一季TDDI出貨量相較去年第四季成長，但由於自3月以來新興市場智慧型手機需求疲軟，潛在的訂單恐有削減風險可，受到新冠肺炎疫情大流行導致大規模停工，訂單削減可能會從第二季度末開始，且下半年晶圓代工廠產能緊縮的緩解可能會使較小的無晶圓廠供應商價格侵略回升。

在大型顯示驅動器IC方面，美系外資表示，在第一季度受到庫存回補需求的影響，聯詠大型顯示驅動器IC表現持平，但由於電視需求前景不確定，面板製造商的庫存偏高加上東京奧運延遲1年，可能使得下半年面臨修正，預計聯詠的大面板驅動器IC收入將在下半年下降3%。

美系外資進一步表示，聯詠範疇廣泛，營運表現須衡量其整體性，故三星顯示器關閉其LCD工廠，預估聯詠受益有限，從單一電視面板價格反彈中受益的機會不大，故下調聯詠2020年、2021年盈利7%、5%，維持減碼評等，目標價由170元調降到165元。

(時報資訊)