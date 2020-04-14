今年因為全球對抗新冠疫情，讓全世界同步落實了綠色、環保、永續、健康等行動，永豐投信明(15)日起將展開募集第一檔台股ESG主動型基金，「永豐臺灣ESG永續優選基金」鎖定投資台股ESG永續企業，從投資出發為綠色地球、永續成長主軸中為投資人精挑台股ESG永續企業佼佼者！

永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀指出，新冠肺炎疫情帶來全球金融市場動盪，不過，全球央行同步降息的貨幣政策，在抗疫階段帶來資金大寬鬆潮，在此期間，投資更要選擇股價穩健、漲升動能強、配息能力佳的標的。

李盈儀說，從2003年SARS疫情的經驗來看，全球股市在經歷疫情衝擊後，由於需求與成長回復動能，市場反彈力道強勁，以台股而言，在SARS發生期間最大跌幅達18%，但股價在疫情結束後的3個月、6個月後，分別出現15%至20%的漲幅。

這次的新冠疫情造成全球金融市場少見的急殺動盪，美股甚至出現多次熔斷，台股一度累計最大跌幅近24%，李盈儀表示，隨全球金融市場正逐步擺脫最動盪階段，研判4月份隨財報公佈，受全球停工、暫停交流等影響預期第一季財報偏弱，可能再度造成股價動盪，但在全球5G佈建、抗疫帶來的新經濟生態崛起，基礎建設持續投入，也醞釀第二季危機入市較佳進場點。

李盈儀說明，以往投資標的篩選主要關注財務分析如EPS表現，不過越來越多人重視企業ESG (Environment環境保護、Social社會責任與Governance公司治理)表現，將ESG納入營運過程的考量，更能成為優質企業的典範，同時能帶動企業營運的正向循環，股價與財務數據表現也相對持穩，這也符合投資人永續投資成長的理財需求。

(時報資訊)