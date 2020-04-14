受到疫情衝擊，台中市旅館業者今年以來，預估約有15家已經申請歇業。其中，總客房數近百間的中南海酒店，在疫情爆發以來，2、3月平均住房率從八成掉到僅剩二成不到，單月虧損估達150萬元。因為看不到疫情的盡頭，3月底已向中市府申請歇業，資遣10多名員工。

不過，中南海酒店強調，歇業其實也是為了轉型！未來規劃砸下逾億元重金，將酒店大樓重新打造成為擁有坐月子中心、智能旅館與醫美中心的複合式商業大樓，以全新面貌轉型迎客。

事實上，受到疫情影響，台中市旅館公會旗下的268家會員旅館，今年2月至4月平均住房率掉到僅剩一至二成，住房率慘摔五成以上！因此，3月底前，以「內部整修」或「租約到期」等理由，向中市府申請歇業的旅館同業約有15家；台中市旅館公會理事長鄭生昌預估，4月份至少還會有25家旅館業者準備歇業！

目前已知，包括中南海酒店、沐旅帝寶館、沐旅金樺館、橋王大飯店等10多家旅館業者，已於3月底前主動申請歇業；其中有多家平價連鎖旅館業者如沐旅商旅，將台中多館整併成一館，精簡員工人數；此外，位於台灣大道、擁有200多間客房的連鎖旅館，因為住房率連月重挫，傳出近期準備裁員。

(工商 )