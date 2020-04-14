大陸江西、南京、浙江、甘肅隴南、河北等多地提出試行或鼓勵每週2.5天彈性休息制度，旨在促進當地旅遊、消費市場的恢復與發展。

不過大陸網民顯然並不看好，戲稱「連雙休都不能保證，2.5天還有戲嗎？」「孩子週末要上補習班，難道是鼓勵家長自己出去旅遊？」

有些地方雖然提出了2.5天彈性休假制度，但事實上還要通過其他方式補回工作時長。江西省九江市還要求，不得變相為週五下午居家休息。

2.5天彈性休息制度對促消費、促旅遊有多大作用？中國社會科學院公共政策研究中心特約研究員賀濱就表示，這對消費促進的作用並不大，因為消費者在消費時更多考慮的是量入為出，可支配收入是固定的，就算通過這種制度短期促進了消費，但此消彼長，總量依然是固定的。

不過，蘇寧金融研究院高級研究員付一夫表示，這些推出2.5天彈性休息制度的省份一個共同點是旅遊業比較發達，最根本是為了刺激旅遊消費市場，給予當地居民更多自由時間，激發其旅遊意願，如果將這一政策搭配之前不少省份發放旅遊消費券來看，這些手段都對提振消費市場、推動經濟復甦有積極意義。

(旺報 )