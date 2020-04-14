針對台灣此波新冠疫情，對高達1,180,000的台灣身心障礙者造成的衝擊和傷害，身為視障者的前立委鄭龍水替弱勢身障者向政府請命，籲請政府拿出全面、完整、積極配套措施，幫助這一群社會最弱勢度過難關，避免造成另外一個疫情的破口。

鄭龍水沉痛的表示：「當你在排隊搶著買口罩時，有沒有想過，我們的社會還有一群人連排隊的能力和機會都沒有？當你輕鬆的用幾根手指在電腦上敲打幾下，就可以訂購、付款並取得口罩時，有沒有想過我們的社會還有一群人無法打電話，更遑論是上網訂購、買口罩了？當你擔心被減薪或收入減少時，有沒有想過我們的社會有一群人，突然沒有收入或收入大量減少，造成嚴重急迫的生計危機？這就是台灣身心障礙者普遍的處境！」

據了解，灣有高達1,180,000身心障礙者，其中有需要支杖支撐或靠輪椅行動、代步之長者；有視力不佳或全盲的視障者；有聽力不佳或完全聽不到聲音的聽障人口，有講話速度極慢或口齒不佳且行動時也很難保持平衡的腦性麻痺人士，更有為數眾多，同時具有好幾種障礙，我們稱為多重障礙者。

這些弱勢群體在醫療、教育、就業、安養乃至人際關係、社會參與等等原本就是困難重重，是社會最弱勢的一群，基於人道和人權，理應受到最多的照顧和支持。然而，從此波新冠疫情在台灣發生的這段時間看來，他們卻是最被忽視的一群。他們沒辦法買口罩，很少人知道；他們陷入生計危機，政府不知道；他們的聲音太微弱，媒體沒有報導，沒有人聽到、看到！

為防止疫情，政府呼籲避免觸摸，但對視障者而言觸摸又是生活不可或缺，在防疫上應如何處理？鄭龍水說：「義大利籍呂若瑟神父在台灣55年的義行令人敬佩，台灣人民所展現的愛也令人感動，深盼媒體和所有親愛的國人，重新把焦點放在台灣1,180,000身障者、家庭和照護產業上，幫助、扶持這一群社會的最弱勢，共度疫情難關；我們沉痛的呼籲政府，儘速拿出對策，不僅是身障津貼從每月$3,000提高到$4,500，而是更完整、更積極、更全面化的對策，救救社會弱勢者！」

(中時電子報)