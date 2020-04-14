新冠疫情下，減免窮國債務的呼聲越來越大，大多數國家聚集在非洲，不過，非洲的最大債權國中國大陸恐要連帶面對巨大損失。分析人士說，20年來的積極放貸，讓大陸成了非洲的主要債權國之一，包括核銷在內的任何全面減免債務協議，都會要求北京發揮帶頭作用並承擔損失。

華盛頓智庫全球發展中心（CGD）的高級研究員Scott Morris表示，「中國坐到了駕駛座上，但這將要求債權人忍受真正的痛苦，我不確定他們是否已經同意那麼做。」

兩位知情人士透露，北京很可能會同意暫時凍結非洲國家的債務支付，作為G20本周預期達成的協議的一部分；另有分析師表示，債務減免顯然就是下一步，但大陸不太可能在這類舉措上扮演領頭羊，儘管這是個擦亮軟實力招牌的潛在機會。

大陸外交部則回覆表示，長期以來，陸方本著負責任態度同非洲國家開展投融資合作，支持非洲國家加快工業化進程和實現自主可持續發展，取得顯著成效，也極大改善了非洲國家營商環境，「非洲債務問題成因複雜，各國債務情況各異。我們注意到有個別國家和國際組織提出為非洲國家減債，願與國際社會予以研究。」

和以往債務減免的主要西方國家不同，大陸在非洲的債務很多都附帶有商業條款，根據國際貨幣組織（IMF）數據，大陸本身也仍是新興經濟體，2019年人均收入為1萬0153美元，低於前七大主要經濟體的人均收入4萬5447美元。

英國智庫海外發展研究所（ODI）的Yunnan Chen表示，大陸勢力仍在增長，一直到最近才成為非洲主要財務夥伴，其投資也需要獲得財務及經濟回報，很難見到對大量貸款的直接免除。

由於經濟預計將出現30年來的首次萎縮，大陸暗示除了與債務問題嚴重的伙伴國家進行雙邊磋商外，無意另有動作。

中國社科院金融政策研究中心主任何海峰表示，任何債務減免請求都不能不經具體分析就做出回覆，某些請求可能帶來道德風險。

分析師表示，那些看到本國經濟面臨衰退的富裕國家政府如果認為自己的資金會間接支持大陸的債權人地位，就不大可能在債務減免的問題上投入大量資源。

(旺報 )