台北市警保安大隊13日深夜，在中山區攔查發現1名男子行跡鬼祟，員警立即上前將人攔查，在男子身上發現1罐大麻油，當場逮捕。據了解，嫌犯是藝人祝釩剛，祝也坦承毒品大麻油為自己所有，今早訊後依照毒品罪嫌送辦。

據調查，41歲祝昨晚在中山區酒吧，疑似持有含大麻油的電子菸，離開後被警方盤查起獲。這已非他第一次持毒被逮，目前北檢正在偵訊中。

2007年，由於祝釩剛經常被媒體拍到流連夜店，管理旗下藝人嚴格的經紀人孫德榮也相當頭痛，經雙方協調後，決定結束祝的合約，他同時退出183club。

同年底，他因吸食大麻入獄，之後接受勒戒。2010年他參與《金曲超級星》歌唱大賽，爭取再次發唱片的機會，但最後在總決賽裡只得第6名。

2013年農曆年，祝在家開派對，因噪音大被鄰居檢舉，北市警方在祝身上和屋內搜出毒品，將祝及其友人移送法辦。年後，他在微博轉發報章報導，表示其尿液報告證實他沒沾毒，無罪釋放。

然而，他因移送法辦期間，致工作糾紛、身邊友人也紛紛迴避，種種不順，讓他決定換名改運勢，還連名帶姓大改成「張又天」，轉往大陸發展。豈料這次又持有大麻遭逮。

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(中時 )