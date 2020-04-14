民進黨立委在全民抗疫之際倡議華航改名，交通部長林佳龍表達支持，行政院長蘇貞昌上午也說「應該讓國家的航空公司標誌台灣，這是應該要努力做的事情，政府會一步一步努力來做。」國民黨今早在臉書粉專推出「佳龍的華航改名計時器」，同時標注「笑你不敢」，並表示已註冊taiwanairlines.tw網域，若林佳龍真的改名成功，立刻送上網域，讓台灣的翅膀飛出去。

據悉，這是國民黨新任「數位行銷科技長」簡勤佑上任後，推出的第一件「作品」，昨晚漏夜趕出。雖然「數位行銷科技長」並非組發會編制職務，但簡勤佑為配合職務，已辦理申請入黨作業。

國民黨在臉書粉專表示，防疫期間，應該全民共同站在防疫同一陣線，齊心防疫。但是，民進黨立委卻在這時候提出華航改名的倡議，交通部長林佳龍甚至表達支持，無視華航改名的營運以及航權成本需要全民買單。在防疫期間觸動國人國家認同的分歧敏感神經，更是內耗空轉，無助於防疫與國家團結。

國民黨在粉專說：「以上是國民黨官方立場。BUT，人生最厲害就是這個BUT。」民進黨已經完全執政，對民進黨來說，華航改名只要走完相關程序就完成，國民黨再多阻擋可能也只是狗吠火車。所以基於在野黨監督立場，我們做了一個林佳龍承諾華航改名計時器，全民監督，讓佳龍部長知道距離他的承諾已經過了幾天。

國民黨說，獻上我們的誠意，我們已經註冊taiwanairlines.tw網域，如果佳龍部長真的改名成功，立刻送上網域，讓台灣的翅膀飛出去！

(中時 )