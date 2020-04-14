陸海關總署：第一季進口豬肉95.1萬噸 10:372020/04/14 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民以食為天，豬肉作為民間最重要的食材來源，供應至關重要。據大陸海關總署14日數據顯示，第一季大陸進口豬肉為95.1萬噸，增加1.7倍；另外，進口原油1.3億噸，增加5％；尤其，受疫情影響，進口醫藥材及藥品619.1億元人民幣，增長14.8％。 (旺報 ) #進口 #大陸 #豬肉 #海關 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 美新冠專家：疫情12月中爆發 陸誤導全球 07:492020/04/13 國際 大陸12日再破百新冠肺炎確診 10:112020/04/13 兩岸 《韓股》憂新冠肺炎危機 韓股跌0.56％ 11:282020/04/13 財經 新冠肺炎打亂市場 數位廣告出現變化 11:362020/04/13 財經 英國資深喜劇演員新冠肺炎病逝 享壽79歲 17:142020/04/13 娛樂 經濟部：新冠肺炎快篩偵測儀 最快7月量產 18:192020/04/13 政治 新冠肺炎疫情緩和 西義德擬放寬防疫禁令 23:552020/04/13 財經 萬洲旗下染疫停廠 波及中美豬肉供應 04:102020/04/14 全球財經 兩岸熱門新聞 毒班機！ 4／6太原入境CA910 已有35人確診 - 兩岸 - 旺報 減免債務呼聲高 非洲最大債主大陸怎辦 - 兩岸 - 旺報 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 陸媒揭武漢專家對抗官員曝露疫情秘辛 文章遭封 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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