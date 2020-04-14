民以食為天，豬肉作為民間最重要的食材來源，供應至關重要。據大陸海關總署14日數據顯示，第一季大陸進口豬肉為95.1萬噸，增加1.7倍；另外，進口原油1.3億噸，增加5％；尤其，受疫情影響，進口醫藥材及藥品619.1億元人民幣，增長14.8％。

(旺報 )